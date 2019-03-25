Уничтожен Урал и бензовоз боевиков в Горловке: видео из Донбасса

В зоне боевых действий на востоке военнослужащие уничтожили грузовой автомобиль "Урал" российских оккупантов, который подвозил на передовую боеприпасы и вооружение. Соответствующий ролик с дрона корректировщиков разместил в YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

По его данным, в результате попадания уничтожен не только грузовик, но и один из боевиков.

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Когда произошел снятый на видео эпизод, не уточняется.

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Кроме того, в сети опубликовано видео уничтожения бензовоза оккупантов на базе на окраине Горловки, откуда боевики получают топливо для техники. Как следует из подписи к видео, оно снято 18 сентября 2018 года.

После этого случая боевики начали окапыватть хранилища топлива во избежание массового подрыва бензовозов и емкостей.

Ролик от неназванного подразделения опубликован на YouTube-странице волонтера из Донецкой области c псевдонимом "Родомир Степной".