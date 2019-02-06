В Житомире полиция отреагировала на видео избиения школьницы

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С 14-летней хулиганкой уже общаются полицейские

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Житомирская полиция расследуют избиение несовершеннолетней ее сверстницами. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Там уточнили, что сегодня в интернете появилось видео избиения.

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"Событие соответствующим образом зарегистрировано. Установлена личность обидчицы, устанавливается потерпевшая и другие участники", - сказано в сообщении.

По словам полиции, сейчас сотрудники ювенальной превенции общаются с 14-летней девушкой, которая является одним из основных действующих лиц на видео. Ранее она уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских за побеги из дому.

Выясняются личности других участников драки.

15 января в центре Киева толпа подростков набросилась на мужчину, повалила на землю и избила его ногами. Полиция открыла уголовное производство. Позже выяснилось, что подростки имеют отношение к ультрас Динамо Киев и регулярно избивают людей под ТЦ Гулливер.

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Теги: драка, дети, школа, избиение, буллинг
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