В Житомире полиция отреагировала на видео избиения школьницы

Житомирская полиция расследуют избиение несовершеннолетней ее сверстницами. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Там уточнили, что сегодня в интернете появилось видео избиения.

Реклама

"Событие соответствующим образом зарегистрировано. Установлена личность обидчицы, устанавливается потерпевшая и другие участники", - сказано в сообщении.

По словам полиции, сейчас сотрудники ювенальной превенции общаются с 14-летней девушкой, которая является одним из основных действующих лиц на видео. Ранее она уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских за побеги из дому.

Выясняются личности других участников драки.

15 января в центре Киева толпа подростков набросилась на мужчину, повалила на землю и избила его ногами. Полиция открыла уголовное производство. Позже выяснилось, что подростки имеют отношение к ультрас Динамо Киев и регулярно избивают людей под ТЦ Гулливер.