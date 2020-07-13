В Киевской области полиция задержала вооруженную банду: фото, видео

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По данным полиции, подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества

В Киевской области сотрудники полиции задержали вооруженную банду, которая подозревается в совершение разбойного нападения на предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Четырех человек задержали по ст. 208 Уголовного кодекса, они находятся в изоляторе временного содержания.

"Группа злоумышленников, некоторые уже имели проблемы с законом, основательно подозревается в совершении разбоя, бандитизме, незаконном обращении с оружием и боеприпасами", - уточнили в полиции.

Задержание банды в Киевской области

По данным полиции, в июне этого года ночью группа неизвестных лиц в масках ворвалась в дом предпринимателя в Козине, запугала хозяев, связала их пластиковыми стяжками, применила оружие и, угрожая физической расправой, забрала большую сумму денег. После этого скрылись с места преступления.

При обысках по месту жительства подозреваемых оперативники изъяли оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны, мототранспорт, на котором нападавшие совершили разбойное нападение, автомобили.

Изъятое оружие

Открыты уголовные производства по ч. 3 ст.187 (разбой), ст. 257 (бандитизм) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое им грозит, - это лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Задержанным сообщили о подозрении.

  • 13 декабря сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа в одном из сел Киевской области задержали четырех человек во время нападения на дом предпринимателя. 

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Теги: полиция, фото, видео, предприниматель, киевская область, ограбление, банда, Козин
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