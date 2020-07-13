В Киевской области полиция задержала вооруженную банду: фото, видео

В Киевской области сотрудники полиции задержали вооруженную банду, которая подозревается в совершение разбойного нападения на предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Четырех человек задержали по ст. 208 Уголовного кодекса, они находятся в изоляторе временного содержания.

"Группа злоумышленников, некоторые уже имели проблемы с законом, основательно подозревается в совершении разбоя, бандитизме, незаконном обращении с оружием и боеприпасами", - уточнили в полиции.

По данным полиции, в июне этого года ночью группа неизвестных лиц в масках ворвалась в дом предпринимателя в Козине, запугала хозяев, связала их пластиковыми стяжками, применила оружие и, угрожая физической расправой, забрала большую сумму денег. После этого скрылись с места преступления.

При обысках по месту жительства подозреваемых оперативники изъяли оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны, мототранспорт, на котором нападавшие совершили разбойное нападение, автомобили.

Открыты уголовные производства по ч. 3 ст.187 (разбой), ст. 257 (бандитизм) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое им грозит, - это лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Задержанным сообщили о подозрении.

13 декабря сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа в одном из сел Киевской области задержали четырех человек во время нападения на дом предпринимателя.

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