В Киевской области задержали вооруженную банду и криминального авторитета: видео

В Киевской области спецназ задержали пять подозреваемых в совершении 11 разбойных нападений, сумма убытка от которых составляет более 1 млн гривень. Среди задержанных оказался криминальный авторитет по прозвищу Буба, заявляют в полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным полиции, фигуранты тщательно готовились к каждому нападению: просчитывали пути отхода, выбирали территорию без камер наблюдения, а также каждый раз меняли транспорт и внешность при помощи париков и накладных бород.

"Фигуранты действовали по наложенной схеме: сначала нападали на охранников предприятий, связывали их, угрожали оружием, после чего из сейфов крали наличные", - заявляют в полиции. Было проведено 18 обысков. Изъяты оружие, гранаты, глушитель, рации, пластид, кастеты, ломы, телефоны, наркотики и прочее.

Задержанным грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

Сегодня утром в Броварах, пригороде Киева, произошла массовая перестрелка между представителями предпринимателей в сфере пассажирских перевозок. В полиции сообщили, что задержали 10 вооруженных человек, которые приехали из другого региона, при этом правоохранители не уточнили, из какого именно региона.

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