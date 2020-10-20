В Одессе СБУ изъяла 750 кг "боевого наркотика Исламского государства" – видео и фото

Служба безопасности Украины заявляет о блокировании в Одессе транзита через Украину 750 кг психотропного вещества каптагон, известного как "боевой наркотик Исламского государства". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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СБУ заявляет, что стоимость изъятых наркотиков оценивается в более $30 млн. По данным спецслужбы, переправку организовали двое жителей из Одессы и Львова. Они якобы заказали вещество в одной из стран Средиземноморского бассейна. В начале сентября товар прибыл в морской порт Южный, где был спрятан в контейнере со сладостями.

Затем груз переместили в складское помещение. Для транзита каптагона в одну из стран Персидского залива подозреваемые, говорят в СБУ, купили партию кукурузного крахмала, в котором спрятали пакеты с наркотиком. Два контейнера злоумышленники доставили в Одесский морской порт.

"После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного во время попытки вылета из Одессы, второго – по месту проживания. Контейнеры с каптагоном изъяты правоохранителями", – заявляют в ведомстве.

9 сентября в Киеве задержали одного из возможных руководителей ИГИЛ.

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