В пулеметное гнездо боевиков прилетела ракета из "Корсара": видео

Военнослужащие на передовых позициях в Донбассе ликвидировали огневую точку гибридной российской армии, "заткнув" ее при помощи противотанковой управляемой ракеты. Ролик выложен на Facebook-странице 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. князя Константина Острожского, подразделения которой сейчас находятся на линии фронта.

"С одной и той же точки враг в течение нескольких дней докучал нашим бойцам. Этот ДОТ уничтожить минометами украинская сторона не могла, ведь они запрещены минскими договоренностям", - описали ситуацию в 30 ОМБр.

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При этом военные добавили, что выстрел из украинского противотанкового ракетного комплекса "Корсар" по фортификационному сооружению оккупантов - "это совсем другое дело".

В "Корсаре" используется полуавтоматическая система наведения по лучу лазера: обнаружение цели и наведение обеспечивается с помощью оптического и инфракрасного прицелов, что позволяет вести стрельбу в сложных погодных условиях. Стартовый вес ракеты - 8,7 кг, дальность стрельбы - до 2,5 км.