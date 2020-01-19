В Украину из Ирана прибыли тела погибших в авиакатастрофе

Тела погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране вернулись в Украину сегодня.

Самолет приземлился в Борисполе около 11 часов утра.

В 13:00 в аэропорту Борисполь начнется церемония прощания с погибшими. Доступ открыт для всех, церемония продлится до 19:00.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Авиакомпания МАУ опубликовала список членов экипажа и полный список пассажиров лайнера.

Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.

Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing. 15 января Кабмин принял решение о выплате родственникам погибших в катастрофе украинцев компенсации в 200 000 грн.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет требовать от Ирана выплаты дополнительных компенсаций.

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