В Украину из России пытались переправить парашюты: фото и видео

Украинские пограничники пресекли попытку ввоза в страну парашютов из России. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

В Сумской области во время усиленного патрулирования пограничними обнаружили неподалеку от границы 10 пакетов. Во время осмотра установили, что это спасательные парашюты. "Товар пытались незаконно переместить из России в Украину", - отмечают в ГПСУ. И добавляют: при осмотре территории заметили такие же пакеты, но уже на российском участке границы.

Пограничники отметили, что причастных к попытке переправить парашюты устанавливают совместно с другими правоохранительными органами.

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