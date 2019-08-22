В Украину из России пытались переправить парашюты: фото и видео

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Пакеты с парашютами заметили и на российской территории

Украинские пограничники пресекли попытку ввоза в страну парашютов из России. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

В Сумской области во время усиленного патрулирования пограничними обнаружили неподалеку от границы 10 пакетов. Во время осмотра установили, что это спасательные парашюты. "Товар пытались незаконно переместить из России в Украину", - отмечают в ГПСУ. И добавляют: при осмотре территории  заметили такие же пакеты, но уже на российском участке границы.

Парашюты возле российской границы (Фото: ГПСУ)

Пограничники отметили, что причастных к попытке переправить парашюты устанавливают совместно с другими правоохранительными органами.

Парашюты возле российской границы (Фото: ГПСУ)

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Теги: парашют, пограничники, Россия, граница с россией
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