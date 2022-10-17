Атака России на жилой дом в Киеве. Здание полностью разрушено, без жилья остались 16 семей

Жилой дом в центре Киева, который сегодня россияне атаковали иранским дроном-камикадзе Shahed-136, полностью разрушен. Без жилья остались 16 семей. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"16 семей находились в этом доме. Дом полностью разрушен, он не подлежит восстановлению..." – сказал он.

По словам мэра, людей сейчас размещают в гостиницах.

"Готовы предоставить сейчас временное жилье. И рассматриваем предоставить им постоянное жилье, потому что они остались в один момент без крыши над головой", – сказал Кличко.

Утром 17 октября Россия атаковала беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. В столице погибли четыре человека, трое госпитализированы, спасены 19 человек.

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Вадим Ребрина

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