Батькивщина представила первую пятерку на выборах в Киевсовет
21.09.2020, 11:18
Алексей Кучеренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Список возглавил кандидат в мэры от Батькивщины Алексей Кучеренко
Партия Батькивщина представила кандидата в мэры и первую пятерку списка на выборах в Киевский городской совет. Список был утвержден на конференции киевской городской организации партии, передает корреспондент LIGA.net.
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Кандидатом от Батькивщины стал нардеп Алексей Кучеренко. Он же возглавил партийный список в Киевсовет. Помимо него в первую пятерку вошли:
- Виталий Нестор, руководитель киевской организации партии;
- Денис Москаль, депутат Киевсовета от Батькивщины;
- Александра Кужель, нардеп II, VII-VIII созывов;
- Ольга Гоцуляк, педагог.
- 15 сентября УДАР выдвинул в мэры действующего городского голову Виталия Кличко и назвал первую десятку кандидатов в Киевсовет.
- 16 сентября первую пятерку на выборах в Киевсовет объявила Евросолидарность, список возглавила Марина Порошенко.
- 19 сентября первую десятку списка назвал Голос, первым номером стал Макс Нефьодов.
- 20 сентября список представила Слуга народа – его возглавила Евгения Кулеба.
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