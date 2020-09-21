Батькивщина представила первую пятерку на выборах в Киевсовет

Партия Батькивщина представила кандидата в мэры и первую пятерку списка на выборах в Киевский городской совет. Список был утвержден на конференции киевской городской организации партии, передает корреспондент LIGA.net.

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Кандидатом от Батькивщины стал нардеп Алексей Кучеренко. Он же возглавил партийный список в Киевсовет. Помимо него в первую пятерку вошли:

- Виталий Нестор, руководитель киевской организации партии;

- Денис Москаль, депутат Киевсовета от Батькивщины;

- Александра Кужель, нардеп II, VII-VIII созывов;

- Ольга Гоцуляк, педагог.