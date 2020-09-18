Кличко официально выдвинут в мэры. Вот первая десятка кандидатов в депутаты от УДАРа
Среди кандидатов УДАРа – футболист, сурдопереводчик, экс-нардепы и чиновники
Партия УДАР официально выдвинула Виталия Кличко в кандидаты на должность мэра Киева. Решение было принято в пятницу, 18 сентября, на сборах киевской городской организации партии.
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Также партия утвердила список кандидатов от УДАРа в Киевсовет. В первую десятку вошли:
1. Виталий Кличко, мэр Киева;
2. Александр Шовковский, известный футболист;
3. Юлия Лымарь, экс-депутат Киевсовета от УДАРа;
4. Екатерина Кириченко, помощница нардепа 8-го созыва Дмитрия Андриевского;
5. Владислав Андронов, госсекретарь Министерства аграрной политики в 2017-2019 годах;
6. Роман Романюк, нардеп 7-8 созывов;
7. Дмитрий Белоцерковец, нардеп 8-го созыва;
8. Владимир Бондаренко, советник мэра Киева, экс-руководитель аппарата КГГА;
9. Леся Петровская, сурдопереводчик;
10. Юлия Хан, глава департамента молодежи и спорта КГГА.
- В начале сентября по опросу группы Рейтинг за Кличко были готовы проголосовать 43,6% киевлян, за партию УДАР – 23,6%.
- 16 сентября о поддержке Кличко на выборах заявила партия Евросолидарность.
- В тот же день Кличко ответил, что идет на выборы самостоятельно.
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