Кличко официально выдвинут в мэры. Вот первая десятка кандидатов в депутаты от УДАРа

Среди кандидатов УДАРа – футболист, сурдопереводчик, экс-нардепы и чиновники

Партия УДАР официально выдвинула Виталия Кличко в кандидаты на должность мэра Киева. Решение было принято в пятницу, 18 сентября, на сборах киевской городской организации партии.

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Также партия утвердила список кандидатов от УДАРа в Киевсовет. В первую десятку вошли:

1. Виталий Кличко, мэр Киева;

2. Александр Шовковский, известный футболист;

3. Юлия Лымарь, экс-депутат Киевсовета от УДАРа;

4. Екатерина Кириченко, помощница нардепа 8-го созыва Дмитрия Андриевского;

5. Владислав Андронов, госсекретарь Министерства аграрной политики в 2017-2019 годах;

6. Роман Романюк, нардеп 7-8 созывов;

7. Дмитрий Белоцерковец, нардеп 8-го созыва;

8. Владимир Бондаренко, советник мэра Киева, экс-руководитель аппарата КГГА;

9. Леся Петровская, сурдопереводчик;

10. Юлия Хан, глава департамента молодежи и спорта КГГА.

В начале сентября по опросу группы Рейтинг за Кличко были готовы проголосовать 43,6% киевлян, за партию УДАР – 23,6%.

16 сентября о поддержке Кличко на выборах заявила партия Евросолидарность.

В тот же день Кличко ответил, что идет на выборы самостоятельно.

Денис Юдин , Юрий Смирнов

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