Бесплатно подвозить медиков на работу будут службы такси Bolt и Uber - Кличко

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Два оператора такси выступили с инициативой бесплатно подвозить врачей и медперсонал до места работы. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медработников, которые едут на работу для того, чтобы помогать людям", - сообщил он.

Сейчас городские власти отрабатывают с руководством больниц механизм воплощения этой инициативы.

По словам Кличко, разрабатываются маршруты развозки по рабочим местам медиков и других специалистов, которые обеспечивают жизнедеятельность города. "Это будет коммунальный транспорт и транспорт предприятий, где работают эти люди", - сказал он.

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