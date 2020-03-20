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В Киеве пустили 200 дополнительных маршруток: компенсируют закрытое метро

В Киеве пустили 200 дополнительных маршруток: компенсируют закрытое метро - Фото
Фото: ЕРА
20.03.2020, 13:46

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что число маршрутных такси сегодня увеличилось на 200 единиц, но призвал киевлян по возможности оставаться дома

Сегодня, 20 марта, на дороги Киева выпустили 200 дополнительных маршрутных такси, чтобы компенсировать закрытый с 18 марта метрополитен. Об этом рассказал в докладе столичный мэр Виталий Кличко.

Также, по его словам, были скорректированы некоторые маршруты: часть из них продлили и большинство транспорта пустили в спальные районы.

"Тем не менее, люди ездят много. Я хочу еще раз обратиться к каждому киевлянину: пожалуйста, если у вас нет острой необходимости выходить из дому, оставайтесь дома. Пользуясь общественным транспортом, вы автоматически входите в группу риска - тех, кто может заразиться этой опасной болезнью", - сказал Кличко.

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Мэр Киева заверил, что транспорт дезинфицируют несколько раз в день. Также проводится санация дорог, мостов и остановок транспорта.

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Евгений Пилипенко
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