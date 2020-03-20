В Киеве пустили 200 дополнительных маршруток: компенсируют закрытое метро

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Сегодня, 20 марта, на дороги Киева выпустили 200 дополнительных маршрутных такси, чтобы компенсировать закрытый с 18 марта метрополитен. Об этом рассказал в докладе столичный мэр Виталий Кличко.

Также, по его словам, были скорректированы некоторые маршруты: часть из них продлили и большинство транспорта пустили в спальные районы.

"Тем не менее, люди ездят много. Я хочу еще раз обратиться к каждому киевлянину: пожалуйста, если у вас нет острой необходимости выходить из дому, оставайтесь дома. Пользуясь общественным транспортом, вы автоматически входите в группу риска - тех, кто может заразиться этой опасной болезнью", - сказал Кличко.

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Мэр Киева заверил, что транспорт дезинфицируют несколько раз в день. Также проводится санация дорог, мостов и остановок транспорта.

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