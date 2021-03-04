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COVID-19. В Киеве неделю растет число заболевших, госпитализированных и тяжелых – Кличко

04.03.2021, 17:33
COVID-19. В Киеве неделю растет число заболевших, госпитализированных и тяжелых – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В течение последней недели в Киеве растет ежедневное количество заболевших COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

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"В течение последней недели в столице снова растет количество больных коронавирусом. Увеличилось и число госпитализированных пациентов. В частности, тех, кто находится в тяжелом состоянии", – сказал Кличко.

Он добавил, что мест в больницах пока хватает – в городе обустроили более 5000 коек для лечения больных COVID-19, более 80% из них оборудованы подачей кислорода.

Как отмечается, в столице открыт 71 пункт тестирования в амбулаторных медучреждениях, где киевляне, по направлению врача, могут сдать тест бесплатно.

  • 3 марта в Украине впервые в этом году выявили 10 057 новых заболевших коронавирусом, Киев – на втором месте по заболеваемости в стране – 868 случаев COVID-19 за сутки.
  • Сегодня официально подтвердилось распространение в Украине британского варианта коронавируса – два случая в Ивано-Франковской области.

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Наталия Медведева
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коронавирус киев виталий кличко
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