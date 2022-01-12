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ГБР: В Киеве задержан топ-чиновник Киевзеленстроя за "откат" в 4 млн гривень

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 11:32
ГБР: В Киеве задержан топ-чиновник Киевзеленстроя за
Фото: пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований задержало заместителя начальника управления капитальных вложений КО Киевзеленстрой и посредника во время, как пишет пресс-служба ведомства, "получение отката в 4 млн гривень". Об этом сообщили в ГБР.

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Следствие установило, что разворовывали средства, выделенные Киевской городской госадминистрацией для оплаты капитального ремонта парков и скверов и устройства объектов благоустройства столицы.

Сотрудники Киевзеленстроя получали "откаты" путем обеспечения побед в тендерных торгах привлеченным частным компаниям, отметило ГБР. Размер выплат зависел от сумм тендеров.

Фото: пресслужба ДБР

В пресс-службе сообщают, что заместитель руководителя коммунального предприятия и его посредник были задержаны 11 января якобы во время передачи 1,55 млн грн и $4 300. По данным следствия, заместитель уже получал первую часть "отката" в сумме 2 млн грн в октябре 2021 года.

Фото: пресслужба ДБР

Пока решают вопрос об объявлении подозрения. Также обыски провели у других фигурантов дела, в ходе которых, по словам ГБР, изъяли большое количество наличных, документов, технических средств связи и т.д.

По состоянию на 12 января 2021 на сайте КО Киевзеленстрой среди руководителей предприятия отмечают следующих чиновников: Вадим Мотуз, Владимир Ляхович, Андрей Вергелис.

Скріншот з сайту КО Київзеленбуд
  • 20 августа 2021-го чиновника КРАИЛ задержали "на горячем". По данным НАБУ, подозреваемый обещал лицензии на игорную деятельность за $90 000.
  • В августе ВАКС арестовал члена Комиссии по азартным играм и назначил залог 5 млн гривень.

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Марина Тищенко
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