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Дистанционка для старших и офлайн для младших. Как будут работать школы в Киеве в локдаун

24.03.2021, 12:44
Дистанционка для старших и офлайн для младших. Как будут работать школы в Киеве в локдаун - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня на онлайн-брифинге мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, как будут работать школы в период введенного локдауна. По его словам, младшие школьники смогут посещать школу офлайн, если это будет позволят эпидситуация в городе.

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"Для учеников 5-11 классов учеба начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики же младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник", – подчеркнул глава столицы.

Он также отметил, что для учителей и руководителей школ были подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары, материалы для проведения дистанционных уроков и советы психологов.

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Дарья Мостовая
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