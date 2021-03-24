Дистанционка для старших и офлайн для младших. Как будут работать школы в Киеве в локдаун

Сегодня на онлайн-брифинге мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, как будут работать школы в период введенного локдауна. По его словам, младшие школьники смогут посещать школу офлайн, если это будет позволят эпидситуация в городе.

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"Для учеников 5-11 классов учеба начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики же младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник", – подчеркнул глава столицы.

Он также отметил, что для учителей и руководителей школ были подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары, материалы для проведения дистанционных уроков и советы психологов.

20 марта в Киеве ввели локдаун – полный список ограничений.

22 марта в КГГА заявили, что детские садики в период локдауна будут работать в обычном режиме.

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Дарья Мостовая

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