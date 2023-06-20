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Гибель людей под закрытым укрытием в Киеве. Сообщено о подозрении чиновнику КГГА

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 18:03
Гибель людей под закрытым укрытием в Киеве. Сообщено о подозрении чиновнику КГГА - Фото
Фото: Прокуратура

В рамках производства по гибели и травмированию людей из-за недопуска в укрытие во время воздушной тревоги сообщено о подозрении директору департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Чиновнику инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия.

"По результатам досудебного расследования установлено, что подозреваемый, находясь с 2018 года в должности директора департамента муниципальной безопасности КГГА, несет персональную ответственность за организацию и результаты работы данного структурного подразделения по реализации государственной политики в сфере гражданской защиты на территории города Киева", – говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что к смерти людей привело "отсутствие с его (подозреваемого – ред.) стороны контроля за содержанием и состоянием готовности укрытий".

Кроме того, подозреваемый, по данным следствия, не определил реальные потребности фонда сооружений гражданской защиты в столице, не предоставил никаких предложений по формированию бюджета города по этому вопросу и не обеспечил действенный контроль за их содержанием и состоянием готовности.

"В результате, из 4655 сооружений гражданской защиты только 3041 объект оказался пригодным для использования, остальные непригодны и ограниченно пригодны", – говорится в сообщении.

Кроме того, говорят в прокуратуре, подозреваемый "не принял никаких мер реагирования" на приказ департамента образования и науки КГГА, на основании которого в укрытия, расположенные в учебных заведениях, во время воздушных тревог не допускались лица, не являющиеся соискателями образования или работниками таких заведений.

По данным следствия, подозреваемый дал указание подчиненным сотрудникам создать в интернете карту укрытий Киева. При этом в карту укрытий вносили, в частности, сведения о сооружениях, "которые фактически отсутствовали или не были приспособлены для использования".

По этому поводу с 24 февраля 2022 по 1 июня 2023 в адрес возглавляемого подозреваемым департамента поступило более 400 жалоб граждан, а также обращения председателей РГА, которые были оставлены без надлежащего реагирования, сообщили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук в день трагедии, 1 июня, заявил, что укрытие не держали открытыми постоянно, потому что бездомные будут организовывать себе там убежище.

  • 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.
  • Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.
  • Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
  • Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что никто не имеет права снимать с себя ответственность за гибель гражданских в случае ракетного удара России в ночь на 1 июня.
Вадим Ребрина
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КГГАукрытиероман ткачук
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