​Загибель людей під зачиненим укриттям у Києві. Повідомлено про підозру чиновнику КМДА

У межах провадження щодо загибелі та травмування людей через недопущення до укриття під час повітряної тривоги повідомлено про підозру директору департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Чиновнику інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.

"За результатами досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора департаменту муніципальної безпеки КМДА, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи цього структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території міста Києва", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі вважають, що до смерті людей призвела "відсутність з його (підозрюваного. – Ред.) боку контролю за утриманням та станом готовності укриттів".

Крім того, підозрюваний, за даними слідства, не визначив реальні потреби фонду захисних споруд цивільного захисту у столиці, не надав жодних пропозицій щодо формування бюджету міста з цього питання та не забезпечив дієвий контроль за їх утриманням та станом готовності.

"Внаслідок цього, з 4655 захисних споруд цивільного захисту лише 3041 об’єкт виявився придатним для використання, решта є непридатними та обмежено придатними", – йдеться у повідомленні.

Крім того, кажуть у прокуратурі, підозрюваний "не вжив жодних заходів реагування" на наказ департаменту освіти й науки КМДА, на підставі якого до укриттів, розташованих у закладах освіти, під час повітряних тривог не допускалися особи, які не є здобувачами освіти чи працівниками таких закладів.

За даними слідства, підозрюваний надав вказівку підлеглим працівникам створити в інтернеті мапу укриттів Києва. Водночас до мапи укриттів вносили, зокрема, відомості про споруди, "які були фактично відсутні або не були пристосовані для використання".

З цього питання з 24 лютого 2022 року до 1 червня 2023 року на адресу очолюваного підозрюваним департаменту надійшло понад 400 скарг громадян, а також звернення голів РДА, які були залишені без належного реагування, повідомили у прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук у день трагедії, 1 червня, заявив, що укриття не тримали відчиненими постійно, бо безхатченки організовуватимуть собі там притулок.

1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря балістичними ракетами. Усі цілі було збито протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

Мешканець Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє осіб, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

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