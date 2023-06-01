Глава военной администрации Киева: Трагедия в городе — ответственность мэра и глав районов

Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что никто не имеет права снимать с себя ответственность за гибель гражданских при ракетном ударе России в ночь на 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

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По его словам, трагедия с погибшими из-за закрытого убежища — это ответственность власти на всех уровнях, от городского головы до глав районов.

"Поэтому никто — ни я, ни один другой руководитель высшего или низшего звена в этом городе не имеют права снимать с себя ответственность до завершения следственных действий", — сказал Попко.

Он отметил, что задача о подготовке укрытий ставилась неоднократно, а правоохранители расследуют, была ли она выполнена.

"Что стало причиной трагедии — закрытая дверь входа в поликлинику, где расположено укрытие или роковое стечение обстоятельств, и люди просто не успели добежать — ответы на этот вопрос даст следствие, по итогам которого должны понести наказание", — заявил глава КГВА.

Чиновник подчеркнул, что главы районных администраций получили указание обеспечить работу укрытий круглосуточно и предупредить балансодержателей об ответственности за недопуск граждан в убежища.

Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.

Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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