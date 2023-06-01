Голова військової адміністрації Києва: Трагедія у місті — відповідальність мера та голів районів

Голова військової адміністрації Києва Сергій Попко заявив, що ніхто не має права знімати з себе відповідальність за загибель цивільних у разі ракетного удару Росії в ніч на 1 червня. Про це повідомила пресслужба КМВА.

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За його словами, трагедія із загиблими через зачинене укриття — це відповідальність влади на всіх рівнях, від міського голови до голів районів.

"Тому ніхто – ні я, ні жоден інший керівник вищої чи нижчої ланки в цьому місті не мають права знімати з себе відповідальність до завершення слідчих дій", — сказав Попко.

Він зазначив, що завдання про підготовку укриттів ставилося неодноразово, а правоохоронці розслідують, чи було воно виконано.

"Що спричинило трагедію — зачинені двері входу до поліклініки, де розташоване укриття або фатальний збіг обставин, і люди просто не встигли добігти — відповіді на це питання дасть слідство, за підсумками якого мають бути покарані", — заявив глава КМВА.

Чиновник наголосив, що глави районних адміністрацій отримали вказівку забезпечити роботу укриттів цілодобово та попередити балансоутримувачів про відповідальність за недопущення громадян у сховища.

Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

Мешканець Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє осіб, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

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