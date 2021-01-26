Главный флаг Украины решили приспустить из-за сильного ветра – КГГА

Сегодня, 26 января, главный флаг Украины, который расположен на киевских склонах, решили приспустить из-за сильного ветра. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает сайт горгосадминистрации столицы.

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"Наблюдаем ухудшение погодных условий – сила ветра местами достигает 15-20 м/с. Из-за этого уже объявлен первый уровень опасности. Поэтому, чтобы флаг не повредило, его приспустят на время непогод", – сказал он.

По словам Непопа, полностью убирать флаг не будут: специалисты утверждают, что достаточно приспустить его на 10 метров. А после улучшения погоды флаг вернут на место.

В КГГА напомнили, что киевский флагшток – самый большой в Украине, его высота составляет почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Ранее сегодня сообщалось, что по всей Украине из-за ухудшения погоды объявлен первый уровень опасности (желтый).

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Наталия Медведева

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