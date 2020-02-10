Грипп и ОРВИ. В Киеве закрыта на карантин 251 школа

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В Киеве из-за гриппа и ОРВИ закрыта 251 школа, еще в 34 учебный процесс приостановлен частично. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Всего за шестую неделю 2020 года в Киеве гриппом и ОРВИ заболело 15210 человек, из них 9802 - дети, 5408 - взрослые. При этом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и не требует введения дополнительных мероприятий.

За пятую неделю 2020 года в Киеве госпитализировано с гриппом и ОРВИ 302 человека, из них 218 детей.

Также в КГГА отметили, что руководители учебных заведений имеют право полностью или в отдельных классах приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.