ГСЧС занялась проверкой квест-комнат в киевских ТРЦ

Квест-комната в Польше (фото - epa)

Госслужба по чрезвычайным ситуациям проверяет квест-комнаты в киевских ТРЦ на пожарную безопасность. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлану Водолагу.

По ее словам, с 1 января действие моратория на проверки окончилось и ГСЧС уже успела провести проверку нескольких торгово-развлекательных центров в Киеве. Остальные квест-комнаты проверить можно только в случае жалобы или согласно графику.

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“Пока что такие заведения мы можем проверить только с разрешения. Если сами хозяева этого заведения подают заявку на проверку, тогда мы передаем ее в регуляторную службу и уже после ее разрешения, идем с проверками. То есть, так просто мы пойти не можем на объект, если только он не внесен в график”, - рассказала Водолага.

Также она отметила, что каждый объект проверяется в зависимости от уровня его безопасности. Кроме того, разные объекты проверяются через разные промежутки времени: один - раз в год, другой - раз в два или три года.

4 января в Польше пятеро 15-летних девочек-подростков погибли во время пожара в квест-комнате. Также пострадал 25-летний мужчина.

Суть квест-комнаты заключается в том, что игроков закрывают и они должны найти ключи, которые помогут им выбраться. Известно, что там девочки отмечали день рождения одной из них.

После трагедии в Польше занялись проверкой игровых площадок - 13 из них закрыли.