Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось - рейтинг

Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

В понедельник качество воздуха в Киеве нормализовалось и теперь столица Украины находится на 87 месте в мировом рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой. Об этом свидетельствуют данные сайта IQAir.

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По состоянию на 14:20 индекс загрязнения воздуха (Air Quality Index) в городе составляет 16 при допустимой норме в 50.

Первая десятка городов с загрязненной атмосферой сейчас выглядит следующим образом:

В последние дни воздух в столице и области существенно загрязнен . Власти утверждают , что это - продукты горения, которые распространяются ветром с пожаров в Киевской и Житомирской областях.

В КГГА ранее сообщили , что за последние сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила.

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