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Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось - рейтинг

Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось - рейтинг - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
20.04.2020, 14:21

В понедельник качество воздуха в Киеве улучшилось и столица опустилась в рейтинге самых "грязных городов" мира

В понедельник качество воздуха в Киеве нормализовалось и теперь столица Украины находится на 87 месте в мировом рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой. Об этом свидетельствуют данные сайта IQAir.

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По состоянию на 14:20 индекс загрязнения воздуха (Air Quality Index) в городе составляет 16 при допустимой норме в 50.

Первая десятка городов с загрязненной атмосферой сейчас выглядит следующим образом: 

  • В последние дни воздух в столице и области существенно загрязнен. Власти утверждают, что это - продукты горения, которые распространяются ветром с пожаров в Киевской и Житомирской областях.
  • В КГГА ранее сообщили, что за последние сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила.

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Владислав Сердюк
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