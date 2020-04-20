Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось - рейтинг

В понедельник качество воздуха в Киеве нормализовалось и теперь столица Украины находится на 87 месте в мировом рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой. Об этом свидетельствуют данные сайта IQAir.
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По состоянию на 14:20 индекс загрязнения воздуха (Air Quality Index) в городе составляет 16 при допустимой норме в 50.
Первая десятка городов с загрязненной атмосферой сейчас выглядит следующим образом:
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