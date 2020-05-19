Карантин. В Киеве открыли еще три маршрута наземного транспорта - Кличко

С сегодняшнего дня Киеве возобновили работу три маршрута общественного наземного транспорта по мере ослабления коронавирусного карантина. Об этом рассказал на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Открыты такие маршруты:
- от станции метро Святошин на жилмассив Западный (село Чайки);
- от улицы Митрополита Шептицкого на улицу Чавдар;
- от Бортничей до метро Харьковская.
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По словам Кличко, в следующие дни будет наращиваться количество маршрутов.
Мэр добавил, что после возобновления работы транспорт сможет перевозить не больше половины пассажиров, на которые рассчитан. Контролировать выполнение этого требования будет полиция, а помогать им - муниципальная охрана.
Кличко не исключил, что частные перевозчики могут поднять цены на проезд в маршрутках из-за такого требования. Однако они должны будут за семь дней до повышения тарифа уведомить об этом горвласти и обосновать цены.
Мэр добавил, что пассажиры должны будут находиться в масках. Водители и контроллеры – еще и в перчатках. Помимо того, всем сотрудникам компаний-перевозчиков будут обязаны мерить температуру перед выходом на работу. Тех лиц, у кого температура выше 37,2 и есть симптомы ОРВИ не будут допускать к работе.
Также перед каждым рейсом транспорт должны будут дезинфицировать. Сейчас коммунальный транспорт дезинфицируют трижды в сутки.
Мэр подчеркнул, что необходимо срочно восстанавливать работу метро, поскольку без этого "транспортной проблемы в Киеве не избежать".
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