Карантин. В Киеве открыли еще три маршрута наземного транспорта - Кличко

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С сегодняшнего дня Киеве возобновили работу три маршрута общественного наземного транспорта по мере ослабления коронавирусного карантина. Об этом рассказал на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Открыты такие маршруты:

- от станции метро Святошин на жилмассив Западный (село Чайки);

- от улицы Митрополита Шептицкого на улицу Чавдар;

- от Бортничей до метро Харьковская.

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По словам Кличко, в следующие дни будет наращиваться количество маршрутов.

Мэр добавил, что после возобновления работы транспорт сможет перевозить не больше половины пассажиров, на которые рассчитан. Контролировать выполнение этого требования будет полиция, а помогать им - муниципальная охрана.

Кличко не исключил, что частные перевозчики могут поднять цены на проезд в маршрутках из-за такого требования. Однако они должны будут за семь дней до повышения тарифа уведомить об этом горвласти и обосновать цены.

Мэр добавил, что пассажиры должны будут находиться в масках. Водители и контроллеры – еще и в перчатках. Помимо того, всем сотрудникам компаний-перевозчиков будут обязаны мерить температуру перед выходом на работу. Тех лиц, у кого температура выше 37,2 и есть симптомы ОРВИ не будут допускать к работе.

Также перед каждым рейсом транспорт должны будут дезинфицировать. Сейчас коммунальный транспорт дезинфицируют трижды в сутки.

Мэр подчеркнул, что необходимо срочно восстанавливать работу метро, поскольку без этого "транспортной проблемы в Киеве не избежать".

13 мая Кличко сообщил , что после 22 мая в Киеве планируют возобновить обычный режим работы наземного общественного транспорта.

Вчера мэр Киева заявил , что столичные власти будут готовы открыть метро с 25 мая, если разрешит Кабмин.

Вчера вечером премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил , что 22 мая в Украине будет разрешена работа наземного общественного транспорта, а с 25 мая, если позволят условия, — метро.

осле ослабления карантина и возобновления работы в киевском метро будут использовать только электронные билеты, а жетоны продавать перестанут. Сегодня в КП "Киевский метрополитен" сообщили , что п

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