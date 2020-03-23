Карантин. Военных в Киеве обеспечили пропусками на транспорт - Минобороны

Карантин, включая ограничения для граждан по проезду в городском пассажирском транспорте Киева, не повлияют на стабильное функционирование Минобороны и Генштаба Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Во время карантина будет обеспечена бесперебойная жизнедеятельность воинских частей, учреждений и военных учебных заведений дислоцированных в столичном гарнизоне.
"Определенное количество специальных пропусков для проезда в общественном транспорте уже получено для военнослужащих и гражданского персонала Минобороны и Генштаба", - отметили в пресс-службе.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Воинские части, учреждения и военные учебные заведения в Киеве будут получать указанные пропуска по заявкам командиров и начальников на определенный для выполнения задач личный состав.
Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости