КГГА не планирует на выходных вводить в Киеве дополнительные ограничения

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Киеве 11 и 12 апреля будут работать усиленные патрули правоохранителей. В то же время дополнительные ограничения для жителей в городе вводить не планируют. Об этом в комментарии hromadske сообщил глава управления чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

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По его словам, правоохранители будут усиленно патрулировать общественные места, парки и скверы, а также кладбища и территорию возле культовых сооружений.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала Украина-24 заявил, что в Киеве не будут вводить комендантский час, "как в некоторых регионах Украины", сообщает пресс-служба КГГА.

"Киев не будет вводить комендантский час. Во-первых, это не в компетенции городской власти. Во-вторых, контроль за соблюдением ограничительных мероприятий будет усилен тем, что правоохранители увеличат количество патрулей в городе в эти выходные, будут нести усиленную службу", - сказал он.

12 апреля христиане западного обряда будут праздновать Пасху.

3 апреля правительство ужесточило меры карантина в Украине.

Сегодня Киевская областная госадминистрация рекомендовала органам местного самоуправления области ограничить передвижение людей в выходные дни и на Пасху.

Во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях в выходные дни будут введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса. Возможно введение комендантского часа.

В Черновицкой области 11 и 12 апреля не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС. Власти ужесточают ограничительные меры в рамках, как они говорят, борьбы с коронавирусом.

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