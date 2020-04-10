КГГА не планирует на выходных вводить в Киеве дополнительные ограничения

В Киеве 11 и 12 апреля будут работать усиленные патрули правоохранителей. В то же время дополнительные ограничения для жителей в городе вводить не планируют. Об этом в комментарии hromadske сообщил глава управления чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.
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По его словам, правоохранители будут усиленно патрулировать общественные места, парки и скверы, а также кладбища и территорию возле культовых сооружений.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала Украина-24 заявил, что в Киеве не будут вводить комендантский час, "как в некоторых регионах Украины", сообщает пресс-служба КГГА.
"Киев не будет вводить комендантский час. Во-первых, это не в компетенции городской власти. Во-вторых, контроль за соблюдением ограничительных мероприятий будет усилен тем, что правоохранители увеличат количество патрулей в городе в эти выходные, будут нести усиленную службу", - сказал он.
12 апреля христиане западного обряда будут праздновать Пасху.
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