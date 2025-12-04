Киево-Печерская лавра вернулась на улицу Мазепы: Лаврскую переименовали

Киевские депутаты пересмотрели решение, принятое 15 лет назад под давлением России

Фото: Википедия

Киевский городской совет в четверг, 4 декабря, вернул Лаврской улице имя гетмана Ивана Мазепы. Такое решение на заседании поддержали 72 депутата.

Согласно принятому решению, часть Лаврской улицы от площади Славы до улицы Добровольческих батальонов будет называться в честь Мазепы, а участок от улицы Добровольческих батальонов до Наводницкой площади станет Новонаводницкой улицей.

Улица Ивана Мазепы в Киеве впервые появилась в 2007 году, когда была переименована улица Январского восстания.

В 2010 году во времена Виктора Януковича по требованию Русской православной церкви и лично ее главы Владимира Гундяева (Кирилла) участок улицы, где находится Киево-Печерская лавра, назвали Лаврской, а улица Мазепы сократилась до 500-метрового отрезка между Арсенальной площадью и площадью Славы.

Теперь ее протяженность увеличена почти до 2 км.

"Иван Мазепа – один из величайших государственных деятелей в истории Украины и меценат, который сделал огромный вклад в развитие Киево-Печерской лавры. Его имя должно быть увековечено на улице, где стоят восстановленные за его средства храмы. То, что в 2010 году название улицы было изменено по требованию Московского патриархата, – это унижение украинской истории и прямое влияние врага на наше городское самоуправление. Сегодня мы возвращаем киевлянам право на собственную память", – сказала депутат Киевского городского совета, инициатор переименования Олеся Пинзеник.

1 декабря на территории Киево-Печерской лавры также открыли первый в Киеве памятник гетману Мазепе.

Фото: УИНП

Институт национальной памяти указывает, что во время своего правления Иван Мазепа отличился меценатством и вложил значительные средства в развитие комплекса сооружений Киево-Печерской лавры. Память о вкладе гетмана замалчивалась и стиралась под давлением российской оккупационной власти, которая считает Мазепу предателем.

"Московским руководителям [УПЦ МП] легче было жить на улице большевистского Январского восстания, чем принимать, что здесь будет улица Мазепы", – сказал на открытии бюста глава УИНП Александр Алферов.