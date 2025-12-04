Києво-Печерська лавра повернулася на вулицю Мазепи: Лаврську перейменували

Київські депутати переглянули рішення, ухвалене 15 років тому під тиском Росії

Фото: Вікіпедія

Київська міська рада у четвер, 4 грудня, повернула Лаврській вулиці ім'я гетьмана Івана Мазепи. Таке рішення на засіданні підтримали 72 депутати.

Згідно з ухваленим рішенням, частина Лаврської вулиці від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів буде називатися на честь Мазепи, а ділянка від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі стане Новонаводницькою вулицею.

Вулиця Івана Мазепи в Києві вперше з'явилася у 2007 році, коли була перейменована вулиця Січневого повстання.

У 2010 році за часів Віктора Януковича на вимогу Російської православної церкви й особисто її очільника Володимира Гундяєва (Кирила) ділянку вулиці, де розташована Києво-Печерська лавра, назвали Лаврською, а вулиця Мазепи скоротилася до 500-метрового відрізка між Арсенальною площею і площею Слави.

Тепер її протяжність збільшено майже до 2 км.

"Іван Мазепа – один із найвидатніших державних діячів в історії України та меценат, який зробив величезний внесок у розвиток Києво-Печерської лаври. Його ім’я має бути увіковічене на вулиці, де стоять відновлені за його кошти храми. Те, що у 2010 році назву вулиці було змінено на вимогу Московського патріархату, – це приниження української історії та прямий вплив ворога на наше міське самоврядування. Сьогодні ми повертаємо киянам право на власну пам’ять", – сказала депутатка Київської міської ради, ініціаторка перейменування Олеся Пинзеник.

1 грудня на території Києво-Печерської лаври також відкрили перший у Києві пам'ятник гетьману Мазепі.

Фото: УІНП

Інститут національної пам'яті вказує, що під час свого правління Іван Мазепа відзначився меценатством і вклав значні кошти в розбудову комплексу споруд Києво-Печерської лаври. Пам’ять про вклад гетьмана замовчувалася й стиралася під тиском російської окупаційної влади, яка вважає Мазепу зрадником.

"Московським очільникам [УПЦ МП] легше було жити на вулиці більшовицького Січневого повстання, аніж приймати, що тут буде вулиця Мазепи", – сказав на відкритті погруддя голова УІНП Олександр Алфьоров.