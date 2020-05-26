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Кличко объяснил, как будет в Киеве проходить ВНО, прием в детсады и первый класс

Кличко объяснил, как будет в Киеве проходить ВНО, прием в детсады и первый класс - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
26.05.2020, 13:20

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что график и места проведения ВНО в Киеве будут обнародованы на сайте департамента образования и науки

С 15 по 17 июня в столичных школах будут проводить пробное ВНО по желанию учеников. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"На днях Минобразования утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания. И столичные школы будут руководствоваться этим графиком. Уже известны даты ВНО. С 15 по 17 июня в столичных школах будут проводить пробное ВНО по желанию учеников. Основное внешнее независимое оценивание начнется с 25 июня", - отметил Кличко.

Он уточнил, что график и место проведения ВНО будут опубликованы на сайте департамента образования и науки.

Кличко также сообщил, как можно подать документы на зачисление детей в садики и школы.

"О зачислении в садики и школы. Рассылку приглашений в детсады по поданным заявкам и электронной очереди департамент образования возобновит с 1 июня. И с этой даты родители могут подать документы в электронном виде", - добавил Кличко.

По его словам, для поступления в первые классы школ надо подать оригиналы необходимых документов. "Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября", - сказал мэр.

  • 25 мая Кличко заявлял, что в Киеве восстанавливать работу детских секций и лагерей пока не будут. 

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Арина Толина
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