Кличко отстранил первого зама на время расследования по поводу празднования в День траура

Николай Поворозник (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

В понедельник, 30 июня, мэр Киева Виталий Кличко назначил служебное расследование и отстранил от исполнения обязанностей своего первого заместителя Николая Поворозника после скандала с празднованием в День траура. О своем решении мэр столицы сообщил в социальных сетях.

Кличко заявил, что подписал решение депутатов относительно первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Поворозника.

"Но хочу подчеркнуть, что мы все должны действовать в соответствии с законом. Механизм назначения и увольнения первого заместителя председателя КГГА четко урегулирован законодательством Украины. И как бы кто меня ни подталкивал к нарушению закона, я этого делать не буду. Так же, как и никого не буду покрывать", — добавил он.

Мэр Киева заявил, что принял решение о проведении служебного расследования по факту якобы празднования.

По его словам, к расследованию будут привлечены инициаторы этого решения депутатов Киевского городского совета. На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей.

27 апреля медиа Informer сообщило, что Поворозник отмечал день рождения в рабочее время в День траура после российской атаки на столицу 24 апреля. И делал он это на коммунальной территории Вышгородского водоканала, расположенного на берегу Киевского моря. На мероприятии присутствовали и другие чиновники КГГА. Журналисты опубликовали соответствующее видео.

В день выхода сюжета Поворозник заявил, что видео было намеренно смонтировано манипулятивно. Он добавил, что никакого празднования, музыки, подарков, веселья не было. И журналистка якобы это видела. В то же время он обвинил центральную власть в кампании по уничтожению репутации городской власти, а себя назвал очередной "мишенью".

10 июня агентство УНИАН сообщило, что депутаты Киевского городского совета выразили недоверие Поворознику. За решение проголосовали 74 из 95 зарегистрированных в зале заседаний депутатов.