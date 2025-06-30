Кличко відсторонив першого заступника на час розслідування щодо святкування в День жалоби

Микола Поворозник (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

У понеділок, 30 червня, міський голова Києва Віталій Кличко призначив службове розслідування та відсторонив від виконання обовʼязків свого першого заступника Миколу Поворозника після скандалу зі святкуванням у День жалоби. Про своє рішення мер столиці повідомив у соцмережах.

Кличко заявив, що підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника.

"Але, хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно з законом. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму. Так само як і покривати нікого не буду", – додав він.

Мер Києва заявив, що ухвалив рішення про проведення службового розслідування за фактом нібито святкування.

За його словами, до розслідування будуть долучені ініціатори даного рішення депутатів Київради. На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків.

27 квітня медіа Informer повідомило, що Поворозник святкував день народження у робочий час в День жалоби після російської атаки на столицю 24 квітня. І робив він це на комунальній території Вишгородського водоканалу, який розташований на березі Київського моря. На заході були присутні й інші посадовці КМДА. Журналісти опублікували відповідне відео.

У день виходу сюжету Поворозник заявив, що відео змонтовано умисно маніпулятивно. Він додав, що ніякого святкування, музики, подарунків, веселощів не було. І журналістка нібито це бачила. Водночас він звинуватив центральну владу в кампанії зі знищення репутації міської влади, а себе назвав черговою "мішенню".

10 червня агентство УНІАН писало, що депутати Київради висловили недовіру Поворознику. Рішення підтримали на засідання Київради 74 з 95 зареєстрованих у сесійній залі депутатів.