Кличко ответил на критику по защите критической инфраструктуры Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко отверг обвинения в свою сторону относительно неэффективной защиты критической инфраструктуры. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальных сетях по результатам заседания Совета обороны столицы.

Кличко заявил, что именно Совет обороны города утверждал и принимал решение о защитных мероприятиях, ведь его представители имеют соответствующую компетенцию, опыт и профессиональный подход.

В нее входят представители Вооруженных Сил Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, прокуратуры и других структур. Городской голова Киева убежден, что в условиях войны именно такой подход оправдан и эффективен: военные и силовики должны формировать четкие ориентиры по безопасности.

"Любой другой формат, когда вопрос защищенности энергосистемы Украины выносят в публичную плоскость, а мнение дилетантов распространяют как экспертное, наносит существенный вред в вопросе обороны. В частности, и имиджу сил противовоздушной обороны", – заявил Кличко.

По его словам, были приняты консолидированные решения, на основе которых были реализованы меры не только в отношении коммунальных объектов. Речь шла и об обустройстве защиты объектов критической инфраструктуры также государственной и частной собственности, расположенных в городе. Все мероприятия были осуществлены согласно требованиям Генерального штаба ВСУ, уточнил Кличко.

Также он рассказал, что после завершения обустройства защиты первого уровня, который был принят комиссией с участием Госспецсвязи, была сформирована программа по резервному энергообеспечению и защите важнейших объектов второго уровня.

Кличко уточнил, что это те объекты, над которыми строятся железобетонные укрытия. Он отметил, что за работу по возведению бетонных укрытий бралось Агентство по восстановлению при Мининфраструктуры. Столица на такие укрытия предусмотрела в целом 3,7 млрд грн и уже направила из них 2,7 млрд грн.

"То есть финансовый ресурс обеспечен, а программу городу пришлось реализовывать самостоятельно. И Киев это делает. Учитывая весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?" – резюмировал он.

Ранее в этот же день глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко записал видеообращение, в котором раскритиковал Кличко за то, что он якобы тратит бюджетные средства по своему усмотрению, а не направляет их на обеспечение безопасности.

Он призвал городского голову принимать те решения, которые нужны киевлянам, "решения для защиты и безопасности". Ткаченко вспомнил модульные укрытия, системы оповещения и защиту критической инфраструктуры.

"Сегодня заседание Совета обороны города. Мы заслушаем, как именно вы защищали коммунальные объекты, которые находятся в вашем полном и беспрекословном подчинении", — сказал глава КГВА, добавив, что обратился в правоохранительные органы и Генштаб с требованием провести ревизию.

10 октября на брифинге Зеленский проявил недовольство защитой ТЭЦ в Киеве. Он отметил, что не будет делать "антикомплименты" людям, которые что-то не сделали или в целом не способны ничего сделать.

В тот же день он заявил, что нужно прикрыть противовоздушной обороной по меньшей мере 203 ключевых объекта критической инфраструктуры.