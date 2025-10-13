Кличко відповів на критику щодо захисту критичної інфраструктури Києва

Тимур Ткаченко заявив, що звернувся до правоохоронців та Генштабу з вимогою провести ревізію

Віталій Кличко (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

Міський голова Києва Віталій Кличко відкинув звинувачення у свій бік щодо неефективного захисту критичної інфраструктури. Відповідний допис він опублікував у соціальних мережах за результатами засідання Ради оборони столиці.

Кличко заявив, що саме Рада оборони міста затверджувала й ухвалювала рішення щодо захисних заходів, адже її представники мають відповідну компетенцію, досвід та фаховий підхід.

До неї входять представники Збройних Сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, прокуратури та інших структур. Міський голова Києва переконаний, що в умовах війни саме такий підхід є виправданим та ефективним: військові й силовики мають формувати чіткі орієнтири щодо безпеки.

"Будь-який інший формат, коли питання захищеності енергосистеми України виносять у публічну площину, а думку дилетантів поширюють як експертну, завдає суттєвої шкоди в питанні оборони. Зокрема, й іміджу сил протиповітряної оборони", – заявив Кличко.

За його словами, були ухвалені консолідовані рішення, на основі яких були реалізовані заходи не тільки стосовно комунальних об’єктів. Йшлося і про облаштування захисту обʼєктів критичної інфраструктури також державної й приватної власності, що розташовані в місті. Всі заходи були здійснені згідно з вимогами Генерального штабу ЗСУ, уточнив Кличко.

Також він розповів, що після завершення облаштування захисту першого рівня, який був прийнятий комісією за участі Держспецзвʼязку, була сформована програма з резервного енергозабезпечення та захисту найважливіших об’єктів другого рівня.

Кличко уточнив, що це ті обʼєкти, над якими будуються залізобетонні укриття. Він зазначив, що за роботу зі зведення бетонних укриттів бралося Агентство з відновлення при Мінінфраструктури. Столиця на такі укриття передбачили загалом 3,7 млрд грн і вже спрямувала з них 2,7 млрд грн.

"Тобто фінансовий ресурс забезпечений, а програму місту довелося реалізовувати самотужки. І Київ це робить. З огляду на всю маячню і маніпуляції, які несуться останніми днями, в мене одне питання: пошкоджені ворожими ракетами й дронами обʼєкти критичної інфраструктури по всій країні не захистив теж Кличко?" – резюмував він.

Раніше цього самого дня очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко записав відеозвернення, в якому розкритикував Кличка за те, що він нібито витрачає бюджетні кошти на власний розсуд, а не спрямовує їх на забезпечення безпеки.

Він закликав міського голову ухвалювати ті рішення, які потрібні киянам, "рішення для захисту та безпеки". Ткаченко згадав модульні укриття, системи оповіщення та захист критичної інфраструктури.

"Сьогодні засідання Ради оборони міста. Ми заслухаємо, як саме ви захищали комунальні об’єкти, які знаходяться у вашому повному й беззаперечному підпорядкуванні", – сказав глава КМВА, додавши, що звернувся до правоохоронних органів та Генштабу з вимогою провести ревізію.

10 жовтня на брифінгу Зеленський виявив незадоволення захистом ТЕЦ у Києві. Він зазначив, що не буде робити "антикомпліменти" людям, які щось не зробили або загалом не спроможні нічого зробити.

Того самого дня він заявив, що потрібно прикрити протиповітряною обороною щонайменше 203 ключові об’єкти критичної інфраструктури.