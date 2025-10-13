Зеленський анонсував формування додаткових гелікоптерних груп для захисту від дронів
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В Україні будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи для захисту від російських ударних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами Ставки, на якій обговорювали захист і відновлення енергетики.

Були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація в прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією – там, де в російських дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно.

Глава держави додав, що окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області – багато помилок місцевих очільників. Також були доповіді по Києву й області, по Дніпропетровській області. Незмінна увага – Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області.

"По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані – необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування", – акцентував він, додавши, що по кожному напрямку зроблені відповідні доручення.

"Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи", – написав президент.

Він розповів про роботу з партнерами, щоб забезпечити Україні більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями, які виробляють дрони-перехоплювачі – потрібні максимальні обсяги виробництва, наголосив президент.

