Зеленский анонсировал формирование дополнительных вертолетных групп для защиты от дронов

На Ставке 13 октября определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от БпЛА, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В Украине будут сформированы дополнительные вертолетные группы для защиты от российских ударных беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам Ставки, на которой обсуждали защиту и восстановление энергетики.

Были доклады по ремонтным работам в регионах после российских ударов. Зеленский отметил, что самая сложная ситуация в прифронтовых громадах и вблизи границы с Россией – там, где у российских дронов и ракет наименьшее время подлета и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно.

Глава государства добавил, что отдельно проработали вопрос восстановления в Одессе и области – много ошибок местных руководителей. Также были доклады по Киеву и области, по Днепропетровской области. Неизменное внимание – Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области.

"По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные – необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования", — акцентировал он, добавив, что по каждому направлению сделаны соответствующие поручения.

"Военные вопросы: определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Будут сформированы дополнительные вертолетные группы", — написал президент.

Он рассказал о работе с партнерами, чтобы обеспечить Украине больше необходимых типов самолетов. Были доклады по сотрудничеству с компаниями, производящими дроны-перехватчики – нужны максимальные объемы производства, подчеркнул президент.

Президент считает, что метеоусловия снизили эффективность отражения российской атаки на 20-30%. Удар 10 октября, по его словам, был сильным, но "не смертельным" – враг запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет.

Зеленский заявил, что нужно прикрыть противовоздушной обороной по меньшей мере 203 ключевых объекта критической инфраструктуры.