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Кличко про дым в Киеве: Поджигателей направляйте ко мне на исправительные работы

Кличко про дым в Киеве: Поджигателей направляйте ко мне на исправительные работы - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба Кабмина)
06.04.2020, 13:06

Мэр Киева уверен, что вопреки запрету сухую траву и мусор поджигают специально, и готов лично перевоспитывать поджигателей

Задымленность и запах гари в столице возникли в результате преднамеренных поджогов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил сегодня на брифинге.

По его словам, за последние дни в городе фиксируется множество случаев поджога сухой травы и мусора, "и все это человеческий фактор, то есть, делают это все люди, живущие в городе".

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"Хочу обратиться к правоохранительным органам - оперативно устанавливать личности поджигателей, жестко их наказывать. Можно сразу отправлять ко мне на исправительные работы", - сказал он.

По его словам, за последние две недели пожарные 131 раз выезжали на тушение огня в экосистемах столицы. Только за прошедшие сутки - около 40 новых очагов возгорания. Также на больших площадях горит травяной настил и торфяники в Киевской области.

  • 5 апреля Госслужба по чрезвычайным ситуациям объяснила загрязнение воздуха в Киеве погодными условиями - антициклоном.
  • В Киевской области поджоги сухой травы наносят непоправимый вред экосистемам - заживо сгорают животные и птицы: фото.
  • По состоянию на утро 6 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение двух очагов пожаров на 25 гектарах.

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Александра Шмыкова
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