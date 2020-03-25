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Кличко просит Кабмин сдержать рост цен на продукты и лекарства

Кличко просит Кабмин сдержать рост цен на продукты и лекарства - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
25.03.2020, 12:42

Мэр Киева Виталий Кличко﻿ просит правительство установить контроль над ценами на ряд товаров и продуктов

Мэр Киева Виталий Кличко направил обращение в Кабмин с просьбой установить контроль над ценами на лекарства, товары медицинского назначения и продукты. Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

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По словам мэра, в перечень включены сахар, соль, мука, чай, подсолнечное и сливочное масло, макаронные изделия, рис, гречка, питьевая вода, консервы и другие товары повышенного спроса.

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Владислав Сердюк, Шмыкова Александра
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