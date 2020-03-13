Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кличко просит закрыть авиасообщение со странами, где эпидемия коронавируса

Кличко просит закрыть авиасообщение со странами, где эпидемия коронавируса - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
13.03.2020, 13:41

По последним данным, в Италии зафиксировано 15 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Министерство инфраструктуры и руководству аэропорта Борисполь с просьбой закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса (COVID-19). Об этом он сообщил в Facebook.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы все наблюдаем за ситуацией, когда в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана. В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса", - отметил Кличко.

По последним данным, в Италии зафиксировано 15 113 случаев заболевания, выздоровели 1045 человек, умерли 1016.

Читайте также: Экспресс-тесты на коронавирус в Украине. Как их будут использовать

Он подчеркнул, что делается "все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Киеве и Украине".

"Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимое для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом", - убежден Кличко.

Ранее Кличко cообщил, что в столицу поступили 1200 быстрых тестов на диагностирование коронавируса, до конца этой недели их должно быть 5000. Тест-системы распространят по семи базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус.

  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • МИД призывает украинцев воздержаться пока от поездок в 11 стран.
  • По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Читайте также: Карантин в Украине. Возможны ограничения поездок внутри страны

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
виталий кличко авиасообщение коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 