Кличко просит закрыть авиасообщение со странами, где эпидемия коронавируса

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Министерство инфраструктуры и руководству аэропорта Борисполь с просьбой закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса (COVID-19). Об этом он сообщил в Facebook.

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"Мы все наблюдаем за ситуацией, когда в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана. В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса", - отметил Кличко.

По последним данным, в Италии зафиксировано 15 113 случаев заболевания, выздоровели 1045 человек, умерли 1016.

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Он подчеркнул, что делается "все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Киеве и Украине".

"Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимое для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом", - убежден Кличко.

Ранее Кличко cообщил, что в столицу поступили 1200 быстрых тестов на диагностирование коронавируса, до конца этой недели их должно быть 5000. Тест-системы распространят по семи базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус.

С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

МИД призывает украинцев воздержаться пока от поездок в 11 стран.

По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

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