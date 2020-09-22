Кличко зарегистрировался кандидатом на выборах мэра Киева

По данным социологов, у нынешнего градоначальника столицы по состоянию на начало осени 2020 года нет реальных конкурентов в борьбе за кресло мэра

Действующий мэр Киева Виталий Кличко подал документы и зарегистрировался кандидатом на эту же должность на местных выборах, которые состоятся через месяц. Об этом столичный городской голова сообщил у себя в Telegram.

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"Друзья! Сегодня зарегистрирован кандидатом на должность киевского городского председателя", – пишет Кличко.

Опрос Рейтинга за начало сентября показал такие результаты: 43,6% тех киевлян, кто определился с симпатией и намерен принять участие в выборах, отдали бы голоса за Кличко. В июле за Кличко, по данным опроса центра Разумкова, были готовы проголосовать столько же – 44%.

Ранее партия УДАР выдвинула своего лидера – Кличко – кандидатом в мэры Киева.

Евросолидарность поддержала его на выборах, но сам Кличко отмежевался от такой поддержки.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

Спецпроект: Кличко и Киев. Что и как (не) построил мэр столицы за пять лет. Разбор

Евгений Пилипенко

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