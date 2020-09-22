UA

Кличко зарегистрировался кандидатом на выборах мэра Киева

22.09.2020, 09:41
Кличко зарегистрировался кандидатом на выборах мэра Киева - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

По данным социологов, у нынешнего градоначальника столицы по состоянию на начало осени 2020 года нет реальных конкурентов в борьбе за кресло мэра

Действующий мэр Киева Виталий Кличко подал документы и зарегистрировался кандидатом на эту же должность на местных выборах, которые состоятся через месяц. Об этом столичный городской голова сообщил у себя в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Друзья! Сегодня зарегистрирован кандидатом на должность киевского городского председателя", – пишет Кличко.

Опрос Рейтинга за начало сентября показал такие результаты: 43,6% тех киевлян, кто определился с симпатией и намерен принять участие в выборах, отдали бы голоса за КличкоВ июле за Кличко, по данным опроса центра Разумкова, были готовы проголосовать столько же – 44%.

Спецпроект: Кличко и Киев. Что и как (не) построил мэр столицы за пять лет. Разбор 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
киев выборы кандидат виталий кличко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
COVID іде на зліт. Як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих

COVID іде на зліт. Як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих
 