Коронавирус. Больше всего инфицированных за сутки в двух районах Киева: карта

За последние сутки в столице умерли от коронавируса 12 человек

За прошедшие сутки в столице зафиксировали 441 случай заболевания COVID-19 (сутками ранее – 447), больше всего в Днепровском и Деснянском районах столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"В Киеве не уменьшается количество выявленных больных. За минувшие сутки – 441 новый случай. 12 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 413 киевлян", – отметил Кличко.

По его словам, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице – 24 043.

Среди заболевших: 232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и десять девочек от трех месяцев до 17 лет, 185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет и 14 мальчиков от четырех до 16 лет.

За сутки заразились коронавирусом 18 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 51 человека, другие – на самоизоляции.За прошедшие сутки выздоровели 404 человека, всего – 7657 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Днепровском и Деснянском районах – по 78 случаев и в Подольском районе – 40 больных", – отметил мэр Киева.

3 октября сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом рекордное количество человек – 4661 (сутками ранее – 4633).

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Арина Толина

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