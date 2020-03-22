Коронавирус. Отель в центре Киева готов размещать медперсонал - Владимир Кличко

Отель в центре Киева открывают для размещения медиков боксер Владимир Кличко и компания Deol Partners. Об этом Кличко сообщил в Facebook.
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"Владимир Кличко и компания Deol Partners делают свой вклад ради нашего будущего и помогают разместить врачей и медицинский персонал в центре Киева.
В отеле Globe Runner сообщили LIGA.net, что речь идет о поселении в номерах отеля сотрудников медучреждений, которым сложно добираться в Киев из пригородов. Для размещения в отеле сотрудника или группы понадобится официальное обращение от медучреждения.
Детали о возможности размещения медиков доступны по телефону +38 099 155 77 33.
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