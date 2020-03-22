Коронавирус. Отель в центре Киева готов размещать медперсонал - Владимир Кличко

Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отель в центре Киева открывают для размещения медиков боксер Владимир Кличко и компания Deol Partners. Об этом Кличко сообщил в Facebook.

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"Владимир Кличко и компания Deol Partners делают свой вклад ради нашего будущего и помогают разместить врачей и медицинский персонал в центре Киева.

В отеле Globe Runner сообщили LIGA.net, что речь идет о поселении в номерах отеля сотрудников медучреждений, которым сложно добираться в Киев из пригородов. Для размещения в отеле сотрудника или группы понадобится официальное обращение от медучреждения.

Детали о возможности размещения медиков доступны по телефону +38 099 155 77 33.

17 марта Кабмин ввел карантин для борьбы с коронавирусом: перечень ограничений.

Ночью того же дня прекратило работу киевское метро.

20 марта стало известно, что Uber и Bolt будут бесплатно подвозить врачей и медперсонал в Киеве и других городах, где работают сервисы.

Вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил о прекращении в городе пассажирских перевозок на время карантина с 23 марта. Запрет не касается личного транспорта.

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