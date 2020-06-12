Коронавирус. В Киеве пока не будут усиливать карантин - Кличко

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Киеве пока не будут возобновляться меры карантина из-за высокой заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Ранее сообщалось, что вопрос об усилении карантина рассмотрят сегодня на заседании киевской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Кличко рассказал, что на данный момент число заболевших за неделю на 100 000 человек в Киеве составляет 16, карантинные меры будут усилены, если оно достигнет 24. Ограничения будут касаться прежде всего мест большого скопления людей: крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где есть большая вероятность заражения.

В Украине два дня подряд суточная заболеваемость находится на рекордном уровне.

Больше всего новых заболевших за сутки в Киеве, Львовской и Винницкой областях.

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