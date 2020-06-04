Коронавирус. В Киеве растет суточное число заболевших: карта по районам

Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

Число заболевших коронавирусом за сутки в Киеве выросло до 77, днем ранее оно составляло 62. Об этом сообщает в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3210 заболевших коронавирусом. Летальных случаев вчера не было, с начала эпидемии в Киеве их 69. Выздоровело за сутки 93 человека, всего - 849.

Среди новых заболевших - 15 медиков. 11 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Дарницком, Подольском и Шевченсковском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 618 заболевших (15 за сутки);

Печерский - 443 (3);

Деснянский - 362 (8);

Днепровский - 328 (6);

Соломенский - 288 (6);

Голосеевский - 256 (6);

Святошинский - 251 (4);

Оболонский - 241 (7);

Шевченковский - 219 (10);

Подольский - 204 (12).

20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает , что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.

Вчера ВОЗ отметила, что Украина выходит на путь постепенной стабилизации по заболеваемости коронавирусом.

отметила, что Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 25 410 человек, 11 040 выздоровели, 748 умерли.

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