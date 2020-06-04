Коронавирус. В Киеве растет суточное число заболевших: карта по районам

Число заболевших коронавирусом за сутки в Киеве выросло до 77, днем ранее оно составляло 62. Об этом сообщает в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3210 заболевших коронавирусом. Летальных случаев вчера не было, с начала эпидемии в Киеве их 69. Выздоровело за сутки 93 человека, всего - 849.
Среди новых заболевших - 15 медиков. 11 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших за сутки - в Дарницком, Подольском и Шевченсковском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 618 заболевших (15 за сутки);
Печерский - 443 (3);
Деснянский - 362 (8);
Днепровский - 328 (6);
Соломенский - 288 (6);
Голосеевский - 256 (6);
Святошинский - 251 (4);
Оболонский - 241 (7);
Шевченковский - 219 (10);
Подольский - 204 (12).
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