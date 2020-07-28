Коронавирус. В Киеве резко выросло число выявленных заболевших за сутки

За время эпидемии коронавируса в Киеве зафиксировали 7800 заболевших COVID-19. За прошедшие сутки вспышку заболеваемости выявили в Соломенском районе

За прошедшие сутки в Киеве выявили 110 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 40 случаев больше, чем было днем ранее, говорится в данных на Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.

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За сутки госпитализировали девять человек, умер один больной COVID-19, выздоровел 81 инфицированный.

За все время эпидемии в столице зарегистрировали 7800 заболевших, 130 умерших и 2829 выздоровевших.

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Динамика эпидемии коронавируса в районах Киева:

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- Дарницкий – 1277 заболевших (+12 за сутки);

- Деснянский – 963 (+6);

- Днепровский – 902 (+14);

- Печерский – 769 (+5);

- Соломенский – 768 (+45);

- Шевченковский – 678 (+2);

- Оболонский – 670 (+14);

- Святошинский – 649 (+5);

- Голосеевский – 615 (+4);

- Подольский – 509 (+3).

За прошедшие сутки в Украине выявили 919 новых заболевших COVID-19. За все время эпидемии в стране зарегистрировали 66 575 заразившихся, 1629 из них умерли, 36 744 пациентов выздоровели.

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Марк Сировой

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