Коронавирус. В Киеве резко выросло число выявленных заболевших за сутки
За время эпидемии коронавируса в Киеве зафиксировали 7800 заболевших COVID-19. За прошедшие сутки вспышку заболеваемости выявили в Соломенском районе
За прошедшие сутки в Киеве выявили 110 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 40 случаев больше, чем было днем ранее, говорится в данных на Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.
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За сутки госпитализировали девять человек, умер один больной COVID-19, выздоровел 81 инфицированный.
За все время эпидемии в столице зарегистрировали 7800 заболевших, 130 умерших и 2829 выздоровевших.
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Динамика эпидемии коронавируса в районах Киева:
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- Дарницкий – 1277 заболевших (+12 за сутки);
- Деснянский – 963 (+6);
- Днепровский – 902 (+14);
- Печерский – 769 (+5);
- Соломенский – 768 (+45);
- Шевченковский – 678 (+2);
- Оболонский – 670 (+14);
- Святошинский – 649 (+5);
- Голосеевский – 615 (+4);
- Подольский – 509 (+3).
За прошедшие сутки в Украине выявили 919 новых заболевших COVID-19. За все время эпидемии в стране зарегистрировали 66 575 заразившихся, 1629 из них умерли, 36 744 пациентов выздоровели.
- На выходных сообщалось о вспышке коронавируса в Киевском политехническом институте (КПИ) и Свято-Феодосиевском монастыре Православной церкви Украины.
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