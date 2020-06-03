Коронавирус. В Киеве суточное число заболевших выросло вдвое: карта по районам

В Киеве снова вдвое выросло число заболевших COVID-19 за сутки, выявлено 62 новых случая, в то время как сутками ранее - 28. Об этом сообщает в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3133 заболевших коронавирусом. Летальных случаев вчера не было, с начала эпидемии в Киеве их 69. Выздоровело за сутки 38 человека, всего - 756.
Среди новых заболевших - 10 медиков. 13 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего новых заболевших - в Соломенском, Святошинском и Деснянском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 603 заболевших (7 за сутки);
Печерский - 440 (2);
Деснянский - 354 (9);
Днепровский - 322 (8);
Соломенский - 282 (10);
Голосеевский - 250 (0);
Святошинский - 247 (9);
Оболонский - 234 (2);
Шевченковский - 209 (8);
Подольский - 192 (7).
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