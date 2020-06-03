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Коронавирус. В Киеве суточное число заболевших выросло вдвое: карта по районам

Коронавирус. В Киеве суточное число заболевших выросло вдвое: карта по районам - Фото
Пешеходный мост в Киеве (Фото - Segrey Dolzhenko, EPA)
03.06.2020, 12:10

Больше всего заболевших в Киеве за сутки - в Соломенском, Святошинском и Деснянском районах

В Киеве снова вдвое выросло число заболевших COVID-19 за сутки, выявлено 62 новых случая, в то время как сутками ранее - 28. Об этом сообщает в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3133 заболевших коронавирусом. Летальных случаев вчера не было, с начала эпидемии в Киеве их 69. Выздоровело за сутки 38 человека, всего - 756.

Среди новых заболевших - 10 медиков. 13 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего новых заболевших - в Соломенском, Святошинском и Деснянском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Дарницкий - 603 заболевших (7 за сутки);

Печерский - 440 (2);

Деснянский - 354 (9);

Днепровский - 322 (8);

Соломенский - 282 (10);

Голосеевский - 250 (0);

Святошинский - 247 (9);

Оболонский - 234 (2);

Шевченковский - 209 (8);

Подольский - 192 (7).

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Денис Юдин
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