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Коронавирус. В Киеве третий день более 100 новых заболевших: карта по районам

Коронавирус. В Киеве третий день более 100 новых заболевших: карта по районам - Фото
Панорама Киева (Фото: dreamstime.com)
03.07.2020, 12:10

Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки - в Днепровском и Дарницком районах

За сутки в Киеве зарегистрированы 105 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 104). Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Число новых случаев коронавируса в Киеве держится выше 100 уже третий день.

Всего в Киеве зарегистрировано 5347 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки от COVID-19 умер один человек, с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 112 летальных случаев. Выздоровело 1733 жителей города, за сутки - 91.

Среди новых заболевших - пять медиков. 15 пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Днепровском районе - 23, и в Дарницком районе - 18.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Днепровский - 606 заболевших (23 за сутки);

Дарницкий - 870 (18);

Соломенский - 508 (13);

Деснянский - 644 (13);

Святошинский - 457 (11);

Шевченковский - 429 (6);

Подольский - 364 (6);

Голосеевский - 405 (6);

Печерский - 590 (5);

Оболонский - 474 (4).

  • За прошедшие сутки в Украине выявили 876 заболевших коронавирусом. Умерли 27 человек, выздоровели 505 больных COVID-19. 
  • Во Львове запретили работу ночных клубов.

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Денис Юдин
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