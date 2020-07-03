Коронавирус. В Киеве третий день более 100 новых заболевших: карта по районам

За сутки в Киеве зарегистрированы 105 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 104). Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Число новых случаев коронавируса в Киеве держится выше 100 уже третий день.
Всего в Киеве зарегистрировано 5347 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки от COVID-19 умер один человек, с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 112 летальных случаев. Выздоровело 1733 жителей города, за сутки - 91.
Среди новых заболевших - пять медиков. 15 пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Днепровском районе - 23, и в Дарницком районе - 18.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Днепровский - 606 заболевших (23 за сутки);
Дарницкий - 870 (18);
Соломенский - 508 (13);
Деснянский - 644 (13);
Святошинский - 457 (11);
Шевченковский - 429 (6);
Подольский - 364 (6);
Голосеевский - 405 (6);
Печерский - 590 (5);
Оболонский - 474 (4).
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