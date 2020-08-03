Коронавирус. В Киеве уже неделю подряд более 100 заболевших в сутки: карта
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском, Шевченковском и Деснянском районах
За сутки в Киеве зафиксированы 102 случая COVID-19, один человек умер. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших - шесть медиков. 14 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С 28 июля, уже неделю подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 135 человек, заболели - 8554. Выздоровели 2994 пациента.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском (19), Шевченковском (18) и Деснянском (17) районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Днепровский - 989 заболевших (19 за сутки);
Шевченковский - 730 (18);
Деснянский - 1053 (17);
Оболонский - 746 (12);
Соломенский - 924 (10);
Святошинский - 704 (7);
Дарницкий - 1374 (7);
Подольский - 533 (5);
Голосеевский - 679 (4);
Печерский - 822 (3).
- За прошедшие сутки в Украине выявили 990 заболевших COVID-19.
- С сегодняшнего дня в Украине стартует новый этап адаптивного карантина. Страна разделена на четыре карантинные зоны: в каждой из зон будет действовать разный перечень ограничений.
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