Коронавирус. В Киеве уже неделю подряд более 100 заболевших в сутки: карта

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском, Шевченковском и Деснянском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 102 случая COVID-19, один человек умер. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - шесть медиков. 14 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С 28 июля, уже неделю подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 135 человек, заболели - 8554. Выздоровели 2994 пациента.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском (19), Шевченковском (18) и Деснянском (17) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Днепровский - 989 заболевших (19 за сутки);

Шевченковский - 730 (18);

Деснянский - 1053 (17);

Оболонский - 746 (12);

Соломенский - 924 (10);

Святошинский - 704 (7);

Дарницкий - 1374 (7);

Подольский - 533 (5);

Голосеевский - 679 (4);

Печерский - 822 (3).

За прошедшие сутки в Украине выявили 990 заболевших COVID-19.

С сегодняшнего дня в Украине стартует новый этап адаптивного карантина. Страна разделена на четыре карантинные зоны : в каждой из зон будет действовать разный перечень ограничений .

четыре карантинные зоны перечень ограничений В Тернополе и Луцке решили не усиливать карантин , несмотря на красную зону.

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Денис Юдин

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