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Коронавирус. В Киеве 10 новых смертей от COVID-19 – карта по районам

05.10.2020, 12:10
Коронавирус. В Киеве 10 новых смертей от COVID-19 – карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Лидеры по заболеваемости в столице – Оболонский и Днепровский районы

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 286 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 407. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Были госпитализированы 32 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома. 

За сутки в столице выздоровели 399 больных COVID-19 (днем ранее  — 207). 

Скончались 10 человек (8).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 24 736 заболевших, 8263 выздоровевших и 430 умерший.

Больше всего больных выявили в Оболонском районе — 54, на втором месте — Днепровский район (52), на третьем — Дарницкий и Деснянский (44).

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Станислав Стороженко
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