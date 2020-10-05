Коронавирус. В Киеве 10 новых смертей от COVID-19 – карта по районам
Лидеры по заболеваемости в столице – Оболонский и Днепровский районы
В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 286 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 407. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Были госпитализированы 32 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома.
За сутки в столице выздоровели 399 больных COVID-19 (днем ранее — 207).
Скончались 10 человек (8).
За все время эпидемии в столице зафиксировали 24 736 заболевших, 8263 выздоровевших и 430 умерший.
Больше всего больных выявили в Оболонском районе — 54, на втором месте — Днепровский район (52), на третьем — Дарницкий и Деснянский (44).
- За прошедшие сутки в Украине выявили 3774 заболевших COVID-19.
- Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. Киев по прежнему остается в желтой.
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