Коронавирус. В Киеве 10 новых смертей от COVID-19 – карта по районам

Лидеры по заболеваемости в столице – Оболонский и Днепровский районы

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 286 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 407. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Были госпитализированы 32 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома.

За сутки в столице выздоровели 399 больных COVID-19 (днем ранее — 207).

Скончались 10 человек (8).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 24 736 заболевших, 8263 выздоровевших и 430 умерший.

Больше всего больных выявили в Оболонском районе — 54, на втором месте — Днепровский район (52), на третьем — Дарницкий и Деснянский (44).

За прошедшие сутки в Украине выявили 3774 заболевших COVID-19.

Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. Киев по прежнему остается в желтой.

Читайте также: Коронавирус. Украина вошла в топ-10 стран мира по выявленным заболевшим за сутки

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.