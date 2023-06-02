Круглосуточный доступ к бомбоубежищам в Киеве – решение КГГА

Принято решение об обеспечении круглосуточного доступа к укрытиям в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Решение обязательно для выполнения всеми органами и учреждениями и будет контролироваться всеми ответственными службами. Кличко также призвал общественность участвовать в контроле за обеспечением свободного доступа к бомбоубежищам и обращаться по этим вопросам в департамент муниципальной безопасности.

Доступ к укрытиям будет проверять также патрульная полиция.



На внеочередном заседании Киевсовета 8 июня планируется обратиться в Верховную Раду с предложением установить ответственность владельцев помещений укрытий за недопуск людей и ненадлежащую работу убежищ.

Кличко также призвал киевлян, которые не успевают после объявления тревоги добраться до бомбоубежища, соблюдать "правило двух стен" (до отбоя воздушной тревоги находиться в коридоре или другом помещении в промежутке между близко стоящими параллельными стенами).

Ночью 1 июня Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.

Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что никто не имеет права снимать с себя ответственность за гибель гражданских в случае ракетного удара России в ночь на 1 июня.

Читайте также: Укрытие было закрыто, чтобы бездомные не сделали там ночлежку — КГГА

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.