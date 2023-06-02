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Круглосуточный доступ к бомбоубежищам в Киеве – решение КГГА

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 12:22
Круглосуточный доступ к бомбоубежищам в Киеве – решение КГГА - Фото
Штайнмайер в убежище в Корюковке (Фото: Twitter/Rebecca Barth)

Принято решение об обеспечении круглосуточного доступа к укрытиям в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко

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Решение обязательно для выполнения всеми органами и учреждениями и будет контролироваться всеми ответственными службами. Кличко также призвал общественность участвовать в контроле за обеспечением свободного доступа к бомбоубежищам и обращаться по этим вопросам в департамент муниципальной безопасности.

Доступ к укрытиям будет проверять также патрульная полиция.

На внеочередном заседании Киевсовета 8 июня планируется обратиться в Верховную Раду с предложением установить ответственность владельцев помещений укрытий за недопуск людей и ненадлежащую работу убежищ.

Кличко также призвал киевлян, которые не успевают после объявления тревоги добраться до бомбоубежища, соблюдать "правило двух стен" (до отбоя воздушной тревоги находиться в коридоре или другом помещении в промежутке между близко стоящими параллельными стенами).

  • Ночью 1 июня Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.
  • Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.
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  • Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что никто не имеет права снимать с себя ответственность за гибель гражданских в случае ракетного удара России в ночь на 1 июня.

Читайте также: Укрытие было закрыто, чтобы бездомные не сделали там ночлежку — КГГА

Сергей Бережной
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